Дмитрий Назаров внес ясность в информацию о состоянии своего здоровья
Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации, передает агентство городских новостей «Москва».
По словам актера, он ничего не знает о своей госпитализации.
«Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц», — пошутил актер.
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Он опроверг появившиеся в СМИ данные и рассказал, что хорошо себя чувствует.
«У меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги», — подчеркнул Назаров.
Ранее сообщалось, что экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров.