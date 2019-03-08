Названа дата премьеры песни Лазарева для «Евровидения»

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Певец Сергей Лазарев планирует представить песню, с которой он выступит на конкурсе «Евровидение», 9 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы представим российскую песню для «Евровидения» в субботу, 9 марта», — заявил Лазарев.

По его словам, он очень взволнован перед премьерой композиции.

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Он также выразил надежду на то, что слушателям понравится его песня для «Евровидения».

Ранее Филипп Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении».