Названа самая продаваемая песня 2018 года

Выпущенная в 2017 году песня Havana американской певицы кубинского происхождения Камилы Кабельо за прошлый год продалась более 19 млн раз и стала самым успешным синглом, сообщается на сайте Международной федерации звукозаписи (IFPI).

Записанная совместно с репером Янг Тагом (Young Thug) композиция Havana по количеству реализованных копий более чем на 3 млн обогнала песню God's Plan канадского репера Дрейка, которую в прошлом году купили 15,3 млн раз. Замкнула тройку лидеров песня Shape of You британского поп-музыканта Эда Ширана.

В прошлом году сообщалось, что Камила Кабельо получила главную награду MTV EMA.