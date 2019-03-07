Netflix снимет сериал о пропавших в таиландской пещере школьниках

Netflix покажет многосерийный сериал о спасении 12 школьников из футбольной команды и их тренера, которые пропали в пещере Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, каждый школьник получит около $94 тыс. с производства сериала.

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Как отмечается, часть средств отдадут фондам, которые принимали участие в спасательной операции.

При этом дата выхода сериала пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Netflix экранизирует роман «Сто лет одиночества».