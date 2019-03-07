Шнурова назвали лицемером за стихи в поддержку «алкашей» и «тунеядцев»

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян заявил, что стихи лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова являются «сплошным лицемерием». Об этом сообщает ФАН.

По его словам, музыкант хочет показать, что он «свой пацан», но пишет он вовсе не от имени простых людей.

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«Если ты не лицемеришь, — раздай свои деньги народу, живи с ним его жизнью, и тогда станешь по праву рядом с ним, а пока это только «театр у микрофона», — отметил Манукян.

Он также добавил, что никогда не верил его поэзии.

Ранее сообщалось, что Шнуров раскритиковал депутата за слова об «алкашах».