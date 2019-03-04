Вокалист The Prodigy рассказывал о намерении покончить с собой

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Вокалист английской группы The Prodigy Кит Флинт заявлял в интервью в 2015 году, что намерен совершить суицид, когда ему «надоест». Об этом пишет Metro.

В издании напомнили, что о таком намерении Флинт рассказал журналисту Мэтту Блэйку.

«Я ни на что не коплю деньги. Я их сразу же обналичиваю. Я всегда чувствовал, что когда мне надоест, я убью себя», — говорил Флинт.

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При этом он подчеркивал, что подобные размышления не являются суицидальными.

Ранее в официальном аккаунте The Prodigy сообщили, что Кит Флинт покончил с собой. Британская полиция считает, что причины смерти музыканта являются «естественными».