Режиссер «Формы воды» рассказал о тайной работе над боевиком

Мексиканский режиссер, писатель и сценарист Гильермо дель Торо заявил, что работает над боевиком «Zanbato». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, работа над проектом продолжается уже шесть лет. К производству фильма также привлечены студии Paramount и Bad Robot Джей Джей Абрамса.

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«Спасибо системе безопасности Джей Джея, никаких утечек не произошло», — заявил дель Торо.

Ранее сообщалось, что Гильермо дель Торо снимет анимационный мюзикл «Пиноккио».