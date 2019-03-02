Звезда «Очень странных дел» снимется в новых «Охотниках за привидениями»
Звезда сериала «Очень странные дела» Финн Вулфард, а также актриса Кэрри Кун ведут переговоры об участии в новой части франшизы «Охотники за привидениями», сообщает Variety.
Студия отказалась раскрывать подробности, однако известно, что история будет сосредоточена на одинокой матери и ее семье: Кун играет маму, а Вулфард — ее сына.
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Ранее режиссер Джейсон Райтман заверил, что новые «Охотники за привидениями» будут следовать стилю оригинальной дилогии, вышедшей в 1984-1989 годах.
Также была названа дата выхода новых «Охотников за приведениями».