Киркорова озадачило отсутствие фанатов в Улан-Удэ

Российский певец Филипп Киркоров растерялся, не увидев фанатов во время приезда в Улан-Удэ, передает URA.RU.

Кадры прибытия певца в город появились в социальных сетях. На видео только что прибывший артист подходит к выходу из поезда, оглядывается по сторонам и не находит ни одного своего фаната. На перроне Киркорова встречал только фотограф, который сделал несколько снимков озадаченного артиста.

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Постояв некоторое время, Киркоров сел в поджидающий его автомобиль.

Ранее Киркоров назвал себя новым Захаровым.