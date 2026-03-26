Стоматолог назвала скрытые признаки проблем с зубами

Стоматолог Кудзиева: на начало кариеса может указывать чувствительность зубов
Легкие неприятные ощущения в полости рта, в том числе чувствительность зубов и щелчки, могут указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем. Об этом газете «Известия» рассказала главный врач, стоматолог-терапевт и пародонтолог ГК «Атрибьют» Тамара Кудзиева

«Часто пациенты приходят с жалобами на незначительную реакцию зубов на холодное или горячее и удивляются, что за этим скрывается начинающийся кариес. Коварство таких симптомов в том, что они развиваются постепенно и не вызывают острой боли», — предупредила эксперт.

По словам стоматолога, другими недооцененными симптомами проблем со здоровьем являются боль в челюсти с утра и храп, который в некоторых случаях свидетельствует о плохом состоянии тканей полости рта и дыхательных путей. Помимо этого, не следует игнорировать щелчки или хруст в височно-нижнечелюстном суставе при открывании рта, которые зачастую являются признаком бруксизма или его дисфункции и требуют лечения.

Специалист добавила, что особое внимание важно уделять неприятным ощущениям в челюсти с утра. Такое состояние нередко связано с ночным сжатием зубов или скрежетом, в результате которых могут возникнуть мышечные боли, проблемы с суставом и преждевременное изнашивание зубов.

Главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева до этого предупреждала, что пародонтит является опасным заболеванием, коварство которого заключается в том, что оно не начинается с острой боли. По ее словам, первым сигналом зачастую становится только кровоточивость десен, но постепенно недуг приводит к убыли тканей, удерживающих зубы.

