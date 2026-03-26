В Забайкальском крае местного жителя осудили за финансирование террористической организации

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Прокуратура Забайкалья: местный житель осужден за финансирование терроризма
Shutterstock

В Забайкальском крае 30-летнего местного жителя Жасура Холмирзоева осудили за финансирование террористической организации. Об этом сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.

Следователи установили, что с апреля по ноябрь 2020 года Холмирзоев разделял идеологию запрещенной на территории России международной террористической организации. Он совершил 18 банковских переводов на общую сумму 2 000 рублей на счета организации.

«2-й Восточный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. У него также конфисковано в доход государства 17 тыс. рублей — денежная сумма в размере осуществленных переводов и стоимости использованного для этого смартфона», — говорится в сообщении.

24 марта ТАСС сообщал, что второй Западный окружной военный суд приговорил почти к 10 годам лишения свободы 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова. Ученого признали виновным в переводе 2,8 тысяч рублей на счет организации «Артподготовка» (организация запрещена в России).

Ранее за финансирование «Артподготовки» арестовали имущество Цоя.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!