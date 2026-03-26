В Забайкальском крае местного жителя осудили за финансирование террористической организации

В Забайкальском крае 30-летнего местного жителя Жасура Холмирзоева осудили за финансирование террористической организации. Об этом сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.

Следователи установили, что с апреля по ноябрь 2020 года Холмирзоев разделял идеологию запрещенной на территории России международной террористической организации. Он совершил 18 банковских переводов на общую сумму 2 000 рублей на счета организации.

«2-й Восточный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. У него также конфисковано в доход государства 17 тыс. рублей — денежная сумма в размере осуществленных переводов и стоимости использованного для этого смартфона», — говорится в сообщении.

24 марта ТАСС сообщал, что второй Западный окружной военный суд приговорил почти к 10 годам лишения свободы 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова. Ученого признали виновным в переводе 2,8 тысяч рублей на счет организации «Артподготовка» (организация запрещена в России).

Ранее за финансирование «Артподготовки» арестовали имущество Цоя.