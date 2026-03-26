Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В России хотят обнулить НДС на базовые продукты, оставив налог на коньяк, крабы и стейки

КПРФ предлагает обнулить НДС на самые важные продукты, оставив налог на элитные
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

КПРФ выступила с инициативой обнулить НДС на социально-значимые товары, такие как мясо, молоко, яйца, хлеб, мука, овощи и фрукты, но оставить косвенный налог на коньяк, дорогие сыры, стейки, икру и крабы. Это поможет поддержать россиян в условиях роста цен. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Алексей Куринный. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму.

Как отметил парламентарий, сегодня налоговая нагрузка приводит к усилению социального неравенства, падению реальных доходов населения и росту общественного недовольства. Люди раздражены тем, что на одну и ту же сумму они могут купить все меньше продуктов, а зарплаты и пенсии не растут так быстро, как цены.

Куринный добавил, что от объема собираемых налогов зависит наполняемость бюджета. Однако цены на продуктовую корзину растут, и людям перестает хватать денег «даже на еду», они признаются малоимущими и претендуют на пособия из бюджета.

По словам депутата, получается «замкнутый круг» – собирать налоги, чтобы платить все больше пособий.

«Так, может, лучше поддержать россиян, сдерживая цены путем обнуления НДС на ограниченный список социально-значимых продуктов? Пусть это будет список из 10-15 позиций самых важных продуктов, перечень которых определит Правительство РФ», — заявил Куринный.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту КПРФ, в такой перечень могут войти мясо, молоко, яйца, хлеб, мука, овощи и фрукты и «иные продовольственные товары, необходимые для удовлетворения базовых физиологических потребностей граждан».

«Мы в КПРФ не предлагаем снижать или обнулять НДС на икру, ананасы, коньяк, дорогие сыры и, например, крабов или стейки из мраморной говядины. Те, кто могут все это себе позволить, роста НДС не заметят», — подчеркнул он.

При этом базовый набор продуктов, указал Куринный, должен стоить дешево, чтобы его мог позволить себе «любой человек».

В конце февраля Росстат сообщил, что инфляция в России с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0,19%, а в годовом выражении замедлилась до 5,8%.

За отчетный период заметнее всего подорожали куриные яйца — сразу на 3,9%. Среди овощей и фруктов цены выросли на морковь (+2,6%), помидоры (+2,5%), картофель (+1,4%), бананы (+0,9%), капусту (+0,7%), лук (+0,5%), яблоки (+0,4%) и свеклу (+0,3%). В среднем плодоовощная продукция прибавила в цене 0,1%.

Ранее в России решили усилить контроль за ценами на одну категорию товаров.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!