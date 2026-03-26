Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран атаковал военную базу США в Саудовской Аравии

Tasnim: иранские БПЛА атаковали военную базу США на востоке Саудовской Аравии
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Военная база США в Саудовской Аравии подверглась атаке иранских беспилотников. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Основной целью этих атак был восток Саудовской Аравии, они были осуществлены с помощью нескольких беспилотников», — говорится в сообщении.

Накануне руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что иранские военнослужащие уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия рассматривают возможность вступления в военный конфликт с Ираном, если Тегеран нанесет удар по их критической инфраструктуре.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!