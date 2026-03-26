Посол Ирана обратился к правительству Украины на фоне войны Израиля и США

Посол Ирана в РФ Джалали: Украина поддерживает США в войне с Ираном ради денег

Украина встала на сторону США и Израиля в войне против Ирана, чтобы извлечь из этого финансовую выгоду. Об этом в интервью News.ru заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, официальные лица в Киеве пытаются использовать западные и арабские страны, выражая свою враждебную позицию в отношении Ирана. Цель Украины – получить как можно больше финансовой помощи от США и монархий Персидского залива, считает Джалали.

«Мы призываем украинское правительство прекратить занимать неверную позицию по отношению к иранскому народу и не вставать на сторону агрессоров [против] Ирана», — сказал дипломат.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля беспилотниками территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

В украинском МИД назвали угрозы Тегерана «абсурдными», поскольку власти Исламской Республики «годами предоставляют государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины». Зеленский в свою очередь подчеркнул, что Киев всего лишь отправил три команды специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими дронами «Шахед» и речи об участии украинцев в боевых действиях не идет.

Ранее в Раде призвали готовиться к удару Ирана по Украине.