Лукашенко заявил, что КНДР ждет великое будущее

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко: КНДР ждет великое будущее благодаря ее трудолюбивому народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Корейскую Народно-Демократическую Республику ждет великое будущее. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению политика, великое будущее Северной Корее обеспечит ее трудолюбивый и дисциплинированный народ.

«И второе, что я увидел, — вы умеете делать все. И вы это делаете так, как никто в мире», — сказал белорусский лидер председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну во время своего визита в Пхеньян.

Торжественная встреча между двумя лидерами состоялась 26 марта.

Лукашенко заявил, что отношения республики с Северной Кореей вышли на принципиально новый этап.

По итогам встречи Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.

 
Теперь вы знаете
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!