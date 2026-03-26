Лукашенко заявил, что КНДР ждет великое будущее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Корейскую Народно-Демократическую Республику ждет великое будущее. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению политика, великое будущее Северной Корее обеспечит ее трудолюбивый и дисциплинированный народ.

«И второе, что я увидел, — вы умеете делать все. И вы это делаете так, как никто в мире», — сказал белорусский лидер председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну во время своего визита в Пхеньян.

Торжественная встреча между двумя лидерами состоялась 26 марта.

Лукашенко заявил, что отношения республики с Северной Кореей вышли на принципиально новый этап.

По итогам встречи Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.