Лукашенко заявил, что КНДР ждет великое будущее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Корейскую Народно-Демократическую Республику ждет великое будущее. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
По мнению политика, великое будущее Северной Корее обеспечит ее трудолюбивый и дисциплинированный народ.
«И второе, что я увидел, — вы умеете делать все. И вы это делаете так, как никто в мире», — сказал белорусский лидер председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну во время своего визита в Пхеньян.
Торжественная встреча между двумя лидерами состоялась 26 марта.
Лукашенко заявил, что отношения республики с Северной Кореей вышли на принципиально новый этап.
По итогам встречи Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР.
Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.