Правительство рассмотрит законопроект о мерах поддержки «Почты России»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Минцифры: законопроект о мерах поддержки «Почты России» направлен в кабмин РФ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минцифры РФ направило в правительство комплексный законопроект о мерах поддержки «Почты России», который, в частности, направлен на расширение доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Минцифры направило в Правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и расширение доступных для граждан сервисов», — говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что документ предусматривает системные изменения.

Там указали, что инициатива направлена на повышение качества и безопасности доставки корреспонденции и укрепление финансовой устойчивости компании.

В феврале министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил о подготовке законопроекта, который призван обеспечить доход «Почты России».

По его словам, в нем больше десяти мер, которые должны обеспечить стабильные новые источники генерации доходов. Министр подчеркнул, что эти меры должны отрегулировать существующий рынок доставки и обеспечить равную практику применения.

Ранее сообщалось, что «Почта России» станет главным доставщиком товаров для взрослых в России.

 
Теперь вы знаете
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!