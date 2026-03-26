Правительство рассмотрит законопроект о мерах поддержки «Почты России»

Минцифры: законопроект о мерах поддержки «Почты России» направлен в кабмин РФ

Минцифры РФ направило в правительство комплексный законопроект о мерах поддержки «Почты России», который, в частности, направлен на расширение доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Там указали, что инициатива направлена на повышение качества и безопасности доставки корреспонденции и укрепление финансовой устойчивости компании.

В феврале министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил о подготовке законопроекта, который призван обеспечить доход «Почты России».

По его словам, в нем больше десяти мер, которые должны обеспечить стабильные новые источники генерации доходов. Министр подчеркнул, что эти меры должны отрегулировать существующий рынок доставки и обеспечить равную практику применения.

Ранее сообщалось, что «Почта России» станет главным доставщиком товаров для взрослых в России.