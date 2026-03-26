Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Водителям рассказали, как определить некачественное топливо

Константин Михальчевский/РИА Новости

Внешние признаки, в том числе цвет, запах, не помогут точно определить качество топлива, поэтому единственным точным методом остается лабораторная проверка. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По его словам, на практике заправлять автомобиль лучше на проверенных сетевых станциях, которые работают с надежными поставщиками. Последствия использования некачественного топлива могут появиться не сразу.

«Как правило, автомобиль может проехать еще около одного-двух километров. Затем машина может начать дергаться, появляется потеря мощности, вибрации, она может заглохнуть. Также после остановки двигатель может плохо запускаться. Это основные признаки того, что топливо было некачественным», — добавил Ладушкин.

Эксперт добавил, что при появлении таких признаков стоит обратиться в сервис, чтобы проверить топливный фильтр и свечи зажигания.

Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунов до этого говорила «Газете.Ru», что проблемы, которые вызывает некачественное топливо, могут быть самыми разными — от мелких сбоев в работе двигателя до серьезных и дорогостоящих поломок.

Ранее сообщалось, что правительство РФ ищет способы сдержать рост цен на бензин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!