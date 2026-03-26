Водителям рассказали, как определить некачественное топливо

Внешние признаки, в том числе цвет, запах, не помогут точно определить качество топлива, поэтому единственным точным методом остается лабораторная проверка. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По его словам, на практике заправлять автомобиль лучше на проверенных сетевых станциях, которые работают с надежными поставщиками. Последствия использования некачественного топлива могут появиться не сразу.

«Как правило, автомобиль может проехать еще около одного-двух километров. Затем машина может начать дергаться, появляется потеря мощности, вибрации, она может заглохнуть. Также после остановки двигатель может плохо запускаться. Это основные признаки того, что топливо было некачественным», — добавил Ладушкин.

Эксперт добавил, что при появлении таких признаков стоит обратиться в сервис, чтобы проверить топливный фильтр и свечи зажигания.

Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунов до этого говорила «Газете.Ru», что проблемы, которые вызывает некачественное топливо, могут быть самыми разными — от мелких сбоев в работе двигателя до серьезных и дорогостоящих поломок.

Ранее сообщалось, что правительство РФ ищет способы сдержать рост цен на бензин.