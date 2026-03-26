Залпы, конница и гимны: как Ким Чен Ын встретил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил КНДР, где провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит сопровождался серией официальных церемоний и символических мероприятий.

Одним из ключевых эпизодов стала церемония на площади имени Ким Ир Сена — одной из главных площадок Пхеньяна. Встреча сопровождалась воинскими почестями: были исполнены гимны, прозвучали залпы орудий, в церемонии участвовала конница. На официальных снимках — выстроенные колонны военных, почетный караул и лидеры двух стран на фоне главной площади столицы.

Лукашенко также посетил Кымсусанский дворец Солнца, где почтил память основателя КНДР Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира — деда и отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Затем он возложил венок к монументу «Освобождение», посвященному советским воинам.

В белорусском МИД сообщили, что по итогам визита стороны рассчитывают подписать около десяти документов, включая договор о дружбе и ряд отраслевых соглашений.

Как проходил визит — в галерее «Газеты.Ru».