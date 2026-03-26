Карпин заявил, что Россия может сыграть на Евро-2028

Карпин заявил, что у сборной России есть надежда сыграть на Евро-2028

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что сохраняет надежду на участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании.

«Надежда на то, что мы еще можем попасть в отбор на чемпионат Европы, она есть. Надежды на то, что мы попадем в Лигу наций, уже нет. Ближайшее будущее - это отбор на Евро. С этим мы и живем» — заявил Карпин.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера, а затем и полноценным главным тренером стал Ролан Гусев.

Ранее Валерий Карпин назвал ошибкой работу в «Динамо».