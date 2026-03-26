Хилькевич спровоцировала слух о четвертой беременности

Актриса Анна Хилькевич в Telegram-канале спровоцировала слухи о беременности.

Хилькевич опубликовала кадры с УЗИ и заявила, что хочется поделиться с поклонниками новостью. Она не уточнила, какой. Некоторые поклонники предположили, что актриса ждет ребенка. Другие отметили, что артистка делает УЗИ брюшной полости. Они предположили, что знаменитость ждет операция.

Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию. 17 сентября 2024 года Хилькевич родила третью дочь Оливию.

В октябре 2025-го Хилькевич рассказала, что готова родить четвертого ребенка. 39-летняя актриса рассказала, что к мыслям о материнстве ее подтолкнул новый сериал «День семьи», который раскрывает тему поздней беременности.

До этого актриса делилась в блоге, что врач-гинеколог отметила ее успешное восстановление после третьих родов и призвала не тянуть с четвертой беременностью.

