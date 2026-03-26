В Госдуме заявили, что расходы на здравоохранение нужно увеличить вдвое

Чтобы россияне могли получать качественную бесплатную медицинскую помощь, нужно увеличить финансирование сферы здравоохранения как минимум в два раза. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя данные о существенном росте расходов граждан на здоровье.

«По оценкам экспертов, люди не просто переплачивали из-за роста цен, но и покупали больше услуг и лекарств. И это полностью соответствует той информации, которую мы получаем из многих регионов страны. Потому что оказание бесплатной медицинской помощи и ее качество неуклонно сокращается, и людям приходится все чаще лечиться за свой счет. Расходы на платную медицину больно бьют по кошелькам граждан и снижают их благосостояние, а с ним — уровень жизни. Это в конечном счете усугубляет проблемы со здоровьем, и людям снова требуется идти к врачу. Замкнутый круг, а точнее спираль, уходящая вниз, которую чиновники все время пытаются представить в виде прямой, стремящейся в заоблачные дали», — заявил Миронов.

По его словам, ситуация в здравоохранении РФ требует кардинальных перемен, но сделать это можно только путем увеличения финансирования сферы в два раза.

«Никакого секрета нет: на доступную качественную и бесплатную медицину нужно выделять серьезные деньги — 7% от ВВП страны. Иначе дойдем до того, что доступными для большинства граждан останутся только нашатырь и «неотложка». Хотя насчет последней я сомневаюсь, — с учетом того, как экономит государство на скорой помощи», — заключил Миронов.

Ранее эксперты проанализировали данные Росстата в области здравоохранения за последние девять лет и выяснили, что платные услуги за это время выросли в три раза — до 1,62 трлн рублей, а расходы россиян на лекарства — в 2,3 раза, до 2,5 трлн рублей. При этом государство потратило на здравоохранение из региональных бюджетов 2,24 трлн руб., что всего на 65% больше, чем в 2015-м.

Ранее глава Минздрава РФ рассказал о победе над эпидемической угрозой туберкулеза.

 
