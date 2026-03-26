Латвия выразила протест России из-за украинского беспилотника

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест временному поверенному в делах России в Риге в связи с вторжением украинского беспилотника в воздушное пространство республики. Об этом сообщает «Европейская правда».

В ведомстве заявили, что украинский дрон залетел в Латвию якобы со стороны России. Также в МИД обвинили Москву в том, что она якобы создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе.

Падение дрона произошло в Краславском крае Латвии, на границе с Белоруссией 25 марта. Как сообщила в соцсети X латвийский премьер-министр Эвика Силиня, упавший беспилотник, по предварительным данным, украинский.

Накануне министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что прервал свой рабочий визит на Украину из-за этого инцидента.

До этого спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтавтаус Цюнис сообщил, что в воздушном пространстве страны зафиксировали прилет неизвестного БПЛА. По его словам, вероятнее всего, дрон прилетел с территории Белоруссии. По мнению министра обороны Робертаса Каунаса, беспилотник мог быть украинским.

Ранее в Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции.