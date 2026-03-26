Россиянам объяснили, кого МВД будет лишать прописки принудительно

Юрист Кульпина: МВД будет лишать прописки за фиктивную регистрацию
МВД России начнет снимать с учета граждан в упрощенном порядке, если они оформили регистрацию без намерения проживания, с использованием поддельных документов или предоставили ложные сведения. Об этом «Москве 24» рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина.

По ее словам, в этих случаях регистрация будет считаться фиктивной.

«То есть, если он зарегистрирован в своем жилье или у родителей в одном городе, а работает в Москве, где оформил нахождение по месту пребывания, никто его снимать с учета не будет. Другое дело, если он заплатил деньги, чтобы сделать постоянную прописку в квартире кого-либо, но жить там не собирался. Это уже нарушение», — сказала Кульпина.

Юрист уточнила, что данный факт нужно будет установить перед тем, как возбудить дело. Правоохранительные органы смогут снять с учета граждан после вынесения приговора суда или постановления. Эксперт добавила, что мера будет затрагивать тех, кто регистрируется в так называемых «резиновых квартирах». В этом случае на одной жилплощади «проживают» десятки человек.

23 марта миграционная служба МВД России сообщила, что прописку россиян предлагают аннулировать при выявлении факта фиктивной регистрации. Решение примут в том случае, если факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений. Речь о вступившем в силу обвинительном приговоре, постановлении, определении суда или процессуальном документе, вынесенном органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного отдела, а также о вступившем в законную силу постановлении по делу об административном правонарушении.

