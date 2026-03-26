Названа причина повышения интереса россиян к наличным

Экономист Шедько: люди ощущают контроль над деньгами, когда держат их в руках
Александр Сухов/РИА Новости

Повышение интереса россиян к наличным в настоящее время связано с боязнью нестабильности безналичных расчетов из-за отключений интернета и желанием контроля над деньгами. Люди ощущают его, когда держат наличные в руках. Особенно это отношение характерно для старшего поколения, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Свою долю также вносят другие факторы: «тень» — наличные удобнее для неформальных расчетов, увеличение случаев мошеннических атак (телефонных звонков и так далее), привычки населения, ситуационные риски (например, опасения блокировки счетов или ограничений на операции), региональные особенности (в некоторых районах цифровая инфраструктура развита хуже). В этих ситуациях наличные воспринимаются как более надежный и автономный инструмент, не зависящий от интернета, банковской системы,сбоев в технических системах», — отметил Шедько.

По его словам, несмотря на то, что зумеры считаются «цифровым поколением», их готовность платить наличными объясняется рациональностью и прагматичностью (зумеры очень чувствительны к цене, и, если продавец предлагает за оплату наличными скидку, кешбэк, бонус, то они предпочтут сэкономить).

Согласно исследованию ВЦИОМ, в 2026 году почти каждый второй россиянин сталкивался с предложением оплатить покупку наличными. При этом около 18% опрошенных получают такие предложения регулярно. В ряде случаев бизнес дополнительно стимулирует клиентов скидками, бонусами или иными выгодными условиями при оплате наличными. Отмечается также, что охотнее других на такой формат соглашаются зумеры, в том числе ради экономии.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!