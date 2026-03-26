Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Тренер назвала частые причины плохого самочувствия во время занятий спортом

Тренер Мальцева: плохое самочувствие во время тренировки может быть из-за голода
David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

Во время спортивной тренировки есть риск столкнуться с плохим самочувствием из-за обезвоживания, резкого начала занятия без разминки и ряда других причин. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

По словам специалиста, одними из главных причин плохого самочувствия во время занятий спортом становятся перегрев и обезвоживание. На нехватку жидкости указывают сухость во рту, жажда, головокружение и слабость. Для того чтобы избежать такого состояния, за два-три часа до тренировки необходимо выпить около 500-700 миллилитров воды. При этом рекомендуется заниматься рано с утра или поздно вечером.

«Вторая частая причина — резкий старт без разминки. Необходимо начинать с легкой нагрузки 5–10 минут, постепенно наращивая темп и вес на 10% в неделю», — объяснила эксперт.

Она добавила, что также причиной плохого самочувствия может стать недоедание, из-за которого возникает слабость и ощущение «ватной» головы. Важно завершить полноценный прием пищи за три-четыре часа до занятия, а легкий перекус — за один-три часа. Кроме того, для длительных тренировок важно включать в рацион 30-90 граммов углеводов в час.

Тренер предупредила об опасности занятий спортом на фоне недосыпа или болезни. Пациентам, у которых есть проблемы с давлением, следует измерять показатели перед тренировкой. Высокое давление, боли в груди, одышка, выраженное сердцебиение, головокружение, холодный пот, спутанность сознания, боли в челюсти или спине, а также нарушения речи или зрения должны стать поводом отложить интенсивную тренировку или обратиться за помощью.

Помимо этого, тренировку нужно отложить тем, кто обезвожен, не выспался, голоден, болен или недавно употреблял алкоголь.

До этого Мальцева предупреждала, что первые несколько недель весеннего сезона тренироваться нужно аккуратно, чтобы плавно вернуться в форму и адаптировать организм к нагрузкам.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!