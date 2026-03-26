Тренер назвала частые причины плохого самочувствия во время занятий спортом

Тренер Мальцева: плохое самочувствие во время тренировки может быть из-за голода

Во время спортивной тренировки есть риск столкнуться с плохим самочувствием из-за обезвоживания, резкого начала занятия без разминки и ряда других причин. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

По словам специалиста, одними из главных причин плохого самочувствия во время занятий спортом становятся перегрев и обезвоживание. На нехватку жидкости указывают сухость во рту, жажда, головокружение и слабость. Для того чтобы избежать такого состояния, за два-три часа до тренировки необходимо выпить около 500-700 миллилитров воды. При этом рекомендуется заниматься рано с утра или поздно вечером.

«Вторая частая причина — резкий старт без разминки. Необходимо начинать с легкой нагрузки 5–10 минут, постепенно наращивая темп и вес на 10% в неделю», — объяснила эксперт.

Она добавила, что также причиной плохого самочувствия может стать недоедание, из-за которого возникает слабость и ощущение «ватной» головы. Важно завершить полноценный прием пищи за три-четыре часа до занятия, а легкий перекус — за один-три часа. Кроме того, для длительных тренировок важно включать в рацион 30-90 граммов углеводов в час.

Тренер предупредила об опасности занятий спортом на фоне недосыпа или болезни. Пациентам, у которых есть проблемы с давлением, следует измерять показатели перед тренировкой. Высокое давление, боли в груди, одышка, выраженное сердцебиение, головокружение, холодный пот, спутанность сознания, боли в челюсти или спине, а также нарушения речи или зрения должны стать поводом отложить интенсивную тренировку или обратиться за помощью.

Помимо этого, тренировку нужно отложить тем, кто обезвожен, не выспался, голоден, болен или недавно употреблял алкоголь.

До этого Мальцева предупреждала, что первые несколько недель весеннего сезона тренироваться нужно аккуратно, чтобы плавно вернуться в форму и адаптировать организм к нагрузкам.

