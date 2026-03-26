В США анонсировали завершение операции против Ирана

Спикер Джонсон анонсировал завершение операции «Эпическая ярость» против Ирана
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон анонсировал завершение операции «Эпическая ярость» против Ирана. Его слова приводит «Би-би-си».

Политик заверил, что завершение боевых действий запланировано на ближайшее время, а операция идет «по графику».

«Я считаю, что мы завершаем операцию «Эпическая ярость». Вот что я думаю. И я считаю, что это произойдет в ближайшее время и точно по графику», — сказал Джонсон.

Иранский телеканал Press TV сообщал, что Тегеран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул свои требования. Газета The Wall Street Journal сообщала, что требования Ирана подразумевают в том числе закрытие всех американских баз в странах Персидского залива, сохранение иранской ядерной программы, выплаты компенсаций за удары, а также установления нового порядка в Ормузском проливе.

Ранее в США словом «катастрофа» оценили последствия эскалации войны с Ираном.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
