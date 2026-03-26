В США анонсировали завершение операции против Ирана

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон анонсировал завершение операции «Эпическая ярость» против Ирана. Его слова приводит «Би-би-си».

Политик заверил, что завершение боевых действий запланировано на ближайшее время, а операция идет «по графику».

«Я считаю, что мы завершаем операцию «Эпическая ярость». Вот что я думаю. И я считаю, что это произойдет в ближайшее время и точно по графику», — сказал Джонсон.

Иранский телеканал Press TV сообщал, что Тегеран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул свои требования. Газета The Wall Street Journal сообщала, что требования Ирана подразумевают в том числе закрытие всех американских баз в странах Персидского залива, сохранение иранской ядерной программы, выплаты компенсаций за удары, а также установления нового порядка в Ормузском проливе.

Ранее в США словом «катастрофа» оценили последствия эскалации войны с Ираном.