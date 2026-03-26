В Челябинске девятиклассник устроил стрельбу из арбалета в школе

В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета и упал с высоты. Об этом стало известно Ura.ru.

Инцидент произошел утром 26 марта в челябинской школе №32. Ученик 9-го класса пришел на уроки с оружием и выстрелил в голову однокласснице, а затем выпал из окна четвертого этажа. В результате падения он сломал обе ноги, а девочка получила ранение.

По данным Ural Mash, нападавший выстрелил из арбалета в учительницу, а также распылил перцовый баллончик в двух других педагогов.

Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе правительства региона. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ЧП уточняются.

16 марта подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле. Педагоги вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место. Хулигана задержали. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что учащегося все равно поставят на учет в ПДН.

Ранее школьница нанесла 15 ударов металлической трубой по голове одноклассника прямо на уроке.