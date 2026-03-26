Названа сумма ежемесячных расходов россиян

Среднестатистическая семья в России в месяц тратит около 89 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Rodin.Capital, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

За год траты россиян выросли на 23%. Годом ранее рост не превышал 15%.

В ежемесячные траты россияне включили расходы на продукты, оплату услуг ЖКХ, траты на транспорт, покупки в магазинах и маркетплейсах, а также досуг и хобби. В учет не принимались непредвиденные расходы и крупные покупки, которые существенно увеличивают траты. У подавляющего большинства опрошенных основные расходы (76%) уходят на покупку продуктов и товаров первой необходимости, около 10% — на оплату ЖКУ и аналогичная сумма — на транспорт, порядка 15% россияне в месяц тратят на покупку на маркетплейсах и в магазинах (одежда, обувь, товары для дома, канцелярия и так далее). Семьи с детьми около 8% направляют на образование и оплату кружков и секций, 5% трат приходится на лекарства и медицину и оставшаяся часть распределяется между тратами на досуг, подарки, путешествия.

Также были выделены наиболее сложные и «затратные месяцы» для российских семей. Ими стали декабрь, май-июнь, а также август. Наиболее «спокойными» по тратам стали апрель и июль.

«В зависимости от города и домохозяйства показатели и структура трат меняется. Интересно, что траты россиян на продукты зависят от образа жизни и занятости. Так, например, фрилансеры или люди, работающие из дома, тратят в среднем на 40% больше на продукты, чем те, кто работает «на местах». Основная причина — постоянный доступ к холодильнику и частота перекусов в виду свободного графика», — отметил финансовый советник и Основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Ранее стало известно, сколько россиян ведут учет доходов и трат.