Военкоматам разрешили давать отсрочку от армии без личной явки россиян

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российские военкоматы смогут без личного участия призывника предоставлять гражданам отсрочку от призыва или освобождать их от военной службы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что для этого были скорректированы положения о призыве на военную службу. Призывника могут освободить от воинской обязанности или дать ему отсрочку, если в реестр воинского учета включены необходимые сведения.

Как уточняется, на отсрочку могут рассчитывать студенты, аспиранты, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и IT-компаний, ухаживающие за близкими граждане и те, у кого категория «Г» по здоровью («временно не годен к военной службе». — «Газета.Ru»). А инвалиды, отслужившие кандидаты и доктора наук, постоянно живущие за границей и имеющие судимость освобождены от военной обязанности.

До этого российский кабмин принял постановление, которое изменяет сроки уведомления об увольнении IT-специалистов, имеющих отсрочку от призыва. Теперь работодатели обязаны информировать соответствующие органы не позднее, чем через пять календарных дней после увольнения сотрудника, вместо прежних двух недель.

Ранее сообщалось о приказе Зеленского мобилизовать до миллиона человек.

 
