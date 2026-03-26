Легенда «Ливерпуля» может воссоединиться с Месси

Independent: вингер «Ливерпуля» Салах может перейти в «Интер Майами»
Reuters

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах может летом стать игроком «Интер Майами», сообщает Independent.

По информации источника, клуб, где выступает аргентинский форвард Лионель Месси, может предложить Салаху, объявившему об уходе из мерсисайдского клуба по окончании текущего сезона, подписать контракт в статусе свободного агента.

Египтянин выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также Лигу чемпионов. Салах начал карьеру в египетском клубе «Мокавлун». Затем он выступал за швейцарский «Базель», английский «Челси», итальянские «Рому» и Фиорентину». В составе сборной Египта Салах дважды выигрывал серебро Кубка африканских наций. В 2018 году он выступал на чемпионате мира, который прошел в России.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» идет на пятом месте, набрав 49 очков. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», набрав 70 баллов.

Ранее Валерий Карпин заявил, что Россия может сыграть на Евро-2028.

 
