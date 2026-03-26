США временно исключили двух иранских чиновников из целей ради переговоров

Соединенные Штаты и Израиль на несколько дней исключили главу иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа и министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи из списка целей для ликвидации. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников издания, Вашингтон и Тель-Авив временно вывели Галибафа и Арагчи из списка лиц, подлежащих ликвидации, на период оценки возможности проведения мирных переговоров. Уточняется, что речь идет о сроке в четыре-пять дней — в это время администрация США рассчитывает перейти к переговорам на высоком уровне для прекращения боевых действий в регионе.

24 марта газета Politico сообщила, что правительство Соединенных Штатов видит Галибафа в качестве приемлемого для себя лидера Ирана. Галибаф якобы стал бы подходящим партнером, способным возглавить страну и вести переговоры с Вашингтоном, он является «популярным выбором». В то же время США пока не определились с кандидатом, рассматриваются сразу несколько человек, с которыми можно будет заключить сделку.

Ранее в парламенте Ирана заявили об отсутствии стремления к прекращению огня.