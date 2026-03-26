Россия лидирует по стоимости куриного мяса среди стран «Большой двадцатки»

РИА Новости: куриное мясо в России стоит в среднем 230,9 рубля за килограмм
Россия лидирует по уровню доступности куриного мяса среди стран «Большой двадцатки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые источники.

Отмечается, что в ТОП-3 по доступности куриного мяса также входят Индия и Индонезия. В России килограмм курятины стоит в среднем 230,9 рубля, в Индии — 243,5 рублей, в Индонезии — 269,8 рублей.

В Китае килограмм куриного мяса в среднем стоит 287,6 рублей. ТОП-5 стран с самой доступной курятиной замыкает Бразилия с 347,8 рублей за килограмм.

1 марта доцент кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Карпович объяснила, почему одни категории дорожают, а другие дешевеют на фоне общей инфляции.

По ее словам, февраль традиционно усиливает спрос на продукты перед Масленицей и Пасхой, однако в этом году продовольственный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. В частности, связь между оптовыми и конечными ценами нелинейна. В случае с яйцами сырье и готовый продукт практически совпадают, поэтому рост оптовых цен быстро переносится в розницу. В молочной отрасли цена сырого молока — лишь часть цепочки затрат, включающей переработку, упаковку, транспортировку и торговую наценку. Снижение стоимости сырья на 5–10% может привести лишь к 1–2% снижения на полке.

Ранее врач рассказала, какие продукты сохранят здоровье кожи.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
