Супруга рассказала о состоянии Георгия Данелии

Супруга Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия рассказала, что режиссер чувствует себя лучше, врачи вывели его из искусственной комы, передает РИА «Новости».

«Его вывели из комы, он уже все понимает, все хорошо. В общем, врачи стараются его реабилитировать абсолютно, не знаю, что из этого получится, но они очень стараются. Так что сейчас он чувствует себя намного лучше», — сообщила она.

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Ранее о состоянии режиссера рассказала его внучка Маргарита Данелия.

88-летнего режиссера госпитализировали в ночь на 24 февраля с тяжелой одышкой. Позже стало известно о решении медиков ввести народного артиста в искусственную кому.