«Зарабатывают на крови»: Зеленский о «хищениях» в ОПК Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал сообщения СМИ о контрабанде запчастей украинскими оборонными предприятиями свидетельством того, что Киев зарабатывает «на крови», передает ТАСС.
«Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови», — заявил Зеленский.
Политик добавил, что понял значение одного из предвыборных лозунгов действующего главы государства Петра Порошенко — «армия, язык, вера».
«Это — разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет», — сказал Зеленский.
Также он перефразировал еще один из лозунгов Порошенко, отметив, что кандидатов в президенты Украины много, и потому жители страны смогут выбрать кого-то, помимо Порошенко.
Ранее СМИ сообщили, что окружение Порошенко курирует хищения в ОПК.