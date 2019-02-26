«Зарабатывают на крови»: Зеленский о «хищениях» в ОПК Украины

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал сообщения СМИ о контрабанде запчастей украинскими оборонными предприятиями свидетельством того, что Киев зарабатывает «на крови», передает ТАСС.

«Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови», — заявил Зеленский.

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Политик добавил, что понял значение одного из предвыборных лозунгов действующего главы государства Петра Порошенко — «армия, язык, вера».

«Это — разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет», — сказал Зеленский.

Также он перефразировал еще один из лозунгов Порошенко, отметив, что кандидатов в президенты Украины много, и потому жители страны смогут выбрать кого-то, помимо Порошенко.

Ранее СМИ сообщили, что окружение Порошенко курирует хищения в ОПК.