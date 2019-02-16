С Сергеем Захаровым простились в Москве

В Москве попрощались с эстрадным певцом Сергеем Захаровым, скончавшимся в ночь на 14 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Ларису Бутырину.

Церемония прощания прошла в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища. По словам директора певца, в последний раз увидеть артиста пришли его близкие и коллеги.

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«Прощание завершилось, все прошло очень тепло, очень достойно », — рассказала Бутырина.

Отмечается, что после церемонии состоится кремация, а прах артиста будет захоронен на зеленогорском кладбище под Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что родственники уже делят шикарное наследство Захарова.

Сергею Захарову было 68 лет. В СССР он приобрел широкую популярность благодаря исполнению песен «Три белых коня», «Очи черные» и «Отцвели хризантемы».