В Чикаго арестовали напавших на звезду сериала «Империя»

Чикагская полиция заявила о задержании двух чернокожих мужчин по подозрению в совершении нападения на звезду сериала «Империя» Джусси Смоллетта, передает Associated Press.

По данным правоохранительных органов, по крайней мере один из задержанных работал на телешоу. Несмотря на задержание, полиция еще не предъявила им официальные обвинения. О мотивах, послуживших причиной нападения на актера, также не сообщается.

Ранее сообщалось, что на 36-летнего актера напали мужчины в лыжных масках, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления.