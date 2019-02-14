Появился первый трейлер продолжения «Холодного сердца»

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В сети появился трейлер второй части мультфильма «Холодное сердце». Ролик размещен на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

Действие второй части мультфильма разворачивается не в королевстве Эренделл. В трейлере видно, как Эльза пытается переправиться через океан при помощи своей магической способности создавать лед и снег. Кроме того, в трейлере появляются ее сестра Анна вместе с возлюбленным Кристоффом и снеговик Олаф.

Ранее сообщалось, что короткометражку про «Холодное сердце» перестали показывать в США на фоне скандала.