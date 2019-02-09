Коллега оценил работу Машкова с наследием Табакова

Российский народный артист Андрей Смоляков рассказал о работе Владимира Машкова во главе московского театра Олега Табакова, сообщает Дни.ру.

По мнению Смолякова, Владимир уже освоился в театре и начал «из него что-то лепить».

Также он отметил, что первые постановки прошло «очень хорошо».

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«Было такое впечатление, что зрительский зал стоял по колено в слезах. Это прекрасно», — добавил Смоляков.

Ранее сообщалось, что россияне назвали Олега Табакова любимым режиссером.

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года из-за онкологического заболевания. Народный артист Владимир Машков занял его место в театре-студии «Табакерка».