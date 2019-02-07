Путин поручил решить вопрос с установкой памятника Ульянову в Москве

Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос об установке в столице памятника советскому и российскому актеру Михаилу Ульянову. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что данное поручение президент дал мэру Москвы Сергею Собянину после встречи с театральными деятелями, которая состоялась 13 декабря прошлого года.

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В июне прошлого года стало известно, что памятник Ульянову появится в Омске.

Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года на территории современной Омской области. В 1969 году удостоен звания народного артиста СССР, в 1986 — героя социалистического труда. Скончался 26 марта 2007 года, в 2008 году на могиле был открыт памятник.