Известную пианистку задержали с наркотиками в Москве

Пианистку Анну Коровушкину, которая собирала деньги на лечение редкого заболевания печени, задержали в Москве за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Коврушкину задержали 4 февраля в подъезде одного из домов на Открытом шоссе в столице. При обыске полиция нашла у нее 38 граммов наркотического вещества.

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В настоящее время в отношении пианистки возбудили уголовное дело.

По данным телеканала, известная пианистка просила в социальных сетях деньги на лечение редкого заболевание печени, но позже ряд СМИ заявил, что Коровушкина тратит деньги на наркотики.

Ранее сообщалось, что известны результаты экспертизы на наркотики в крови Децла.