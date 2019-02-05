Известную пианистку задержали с наркотиками в Москве
Пианистку Анну Коровушкину, которая собирала деньги на лечение редкого заболевания печени, задержали в Москве за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что Коврушкину задержали 4 февраля в подъезде одного из домов на Открытом шоссе в столице. При обыске полиция нашла у нее 38 граммов наркотического вещества.
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В настоящее время в отношении пианистки возбудили уголовное дело.
По данным телеканала, известная пианистка просила в социальных сетях деньги на лечение редкого заболевание печени, но позже ряд СМИ заявил, что Коровушкина тратит деньги на наркотики.
Ранее сообщалось, что известны результаты экспертизы на наркотики в крови Децла.