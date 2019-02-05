Netflix купил байопик о серином убийце Теде Банди

Компания Netflix выкупила права на производство фильма «Красивый, плохой, злой» про американского серийного маньяка Теда Банди, пишет THR.

Отмечается, что права на распространение фильма стоили Netflix $9 млн. Снимать картину будет режиссер Джо Берлинджер, который работал над «Потерянным раем», а главную роль в фильме исполнит известный актер Зак Эфрон.

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Тед Банди — американский серийный убийца, насильник и похититель людей, действовавший в 1970-е годы. Его жертвами становились молодые девушки и девочки. Точное число его жертв неизвестно, но незадолго до своей казни он признался в 30 убийствах в период между 1974 и 1978 годами.

Ранее сообщалось, что Netflix купил права на российский сериал.