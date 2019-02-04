Известна дата похорон Децла

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Церемония прощания с рэп-музыкантом Кириллом Толмацким, выступавшим под сценическим псевдонимом Децл, состоится 6 февраля 2019 года, передает агентство «Москва» со ссылкой на мать погибшего Ирину.

Прощание пройдет в ЦКБ управделами президента России. «Похороны после этого пройдут на Пятницком кладбище», — пояснила Толмацкая.

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Ранее музыкант Никита Пресняков рассказал о последнем визите Децла.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после концерта в одном из ижевских клубов. Предварительной причиной смерти названа сердечная патология.