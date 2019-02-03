Названа предварительная причина смерти Децла
Павел Беленец, концертный директор Кирилла Толмацкого, более известного под творческим псевдонимом Децл, заявил, что рэп-исполнитель скончался от остановки сердца. Об этом пишет «Звезда».
Он рассказал, что минувшей ночью Децл выступал в Ижевске.
«Остановка сердца», — назвал причину смерти артиста Беленец.
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Ранее концертный директор музыканта рассказал об обстоятельствах смерти Децла. По его словам, рэперу стало плохо, когда он пошел в гримерку после выступления.
Также ранее отец Децла подтвердил его смерть.
Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет.