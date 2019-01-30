Волочкова обвинила в обмане задержанного сенатора Арашукова

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Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обманул ее, когда та приезжала в республику с благотворительными концертами. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По ее словам, она была дважды обманута во время визитов в Карачаево-Черкесию с благотворительными концертами и потому не удивлена тому, что против сенатора возбудили уголовное дело.

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Волочкова рассказала, что ей и ее команде заплатили в два раза меньше обещанного, при этом «цена вопроса была минимальная», поскольку концерты были благотворительными.

Она добавила, что сенатор «всегда кичился деньгами своего папы» и назвала «таких как» Арашуков «олигархами из трущоб».

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее сообщалось, что еще один родственник Арашукова стал фигурантом уголовных дел.