Путин и Эрдоган встретятся в театре

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены открыть перекрестный Год культуры и туризма двух стран в Большом театре.

Как пишет ТАСС, о встрече Путина и Эрдогана сообщил в среду турецкий замминистра культуры и туризма Ахмет Халук Дурсун. По его словам, мероприятие намечено на 8 апреля в Большом театре. «На нем будут присутствовать лидеры России и Турции», — сказал он.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран обсуждали встречу на переговорах 23 января.

Москва и Анкара ранее объявили 2019 год перекрестным Годом культуры и туризма России и Турции.

В конце 2018 года Владимир Путин сходил на балет «Щелкунчик» в рамках торжественного приема в Большом театре.