Девушка рэпера XXXTentacion родила сына после его смерти

Подруга американского рэпера XXXTentacion родила ему сына спустя семь месяцев после его смерти, передает TMZ.

Уточняется, что это произошло 27 января.

Малыша назвали Юм. По словам девушки, имя для ребенка выбирал сам XXXTentacion.

Отмечается, что сын рэпера родился спустя три дня после годовщины его рождения, в которую ему бы исполнился 21 год.

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Исполнитель XXXTentacion был убит в 2018 году.

Ранее сообщалось, что опубликован второй посмертный клип XXXTentacion.