Стали известны подробности о похитителях картины Куинджи
Неизвестные, укравшие из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи, сбежали на автомобиле Mercedes-Benz белого цвета, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
Уточняется, что это был кроссовер Mercedes-Benz ML с черным люком.
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Официального подтверждения от МВД пока не поступало.
Ранее сообщалось, что полиция по камерам ищет похитителя картины Куинджи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места событий.