Стали известны подробности о похитителях картины Куинджи

Неизвестные, укравшие из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи, сбежали на автомобиле Mercedes-Benz белого цвета, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Уточняется, что это был кроссовер Mercedes-Benz ML с черным люком.

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Официального подтверждения от МВД пока не поступало.

Ранее сообщалось, что полиция по камерам ищет похитителя картины Куинджи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места событий.