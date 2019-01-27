Минкультуры подтвердило пропажу картины Куинджи из Третьяковской галереи

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Минкультуры России подтвердило факт пропажи работы «Крым. Ай-Петри» Архипа Куинджи с выставке в Третьяковской галерее, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил глава департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

«На данный момент подтверждается факт того, что работа «Ай-Петри» отсутствует, а в Третьяковской галерее находится большое количество полицейских», — сказал Кононов.

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Официальный комментарий о случившемся даст пресс-служба галереи и полиция.

Ранее источник сообщил, что неизвестный человек вынес из музея одну из картин.