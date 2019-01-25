Сын Высоцкого сбежал с «Пусть говорят», устав от новых «родственников»

Никита Высоцкий, сын советского актера и певца Владимира Высоцкого, ушел с телепередачи «Пусть говорят» из-за просьб сделать ДНК-тест. Фрагмент передачи опубликован на сайте «Первого канала».

Никита Высоцкий стал гостем выпуска «Пусть говорят», который был посвящен его отцу. В передаче также был затронута тема предполагаемых внебрачных детей музыканта, которые также стали гостями ток-шоу.

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Сын Высоцкого возмутился тем, что на передачу приглашены люди, называющие себя детьми артиста, и выразил мнение, что они прежде всего хотят славы. Когда его двоюродная сестра Ирэна Высоцкая заявила, что ему тоже следовало бы сдать ДНК-тест, Никита Высоцкий покинул студию.

«Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, не потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждал редакторов», — сказал напоследок Высоцкий.

В прошлом году Никита Высоцкий заявлял, что о смерти Изы Высоцкой узнал от журналистов.