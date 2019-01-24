Пауло Коэльо объяснил свое появление в предвыборном выступлении Тимошенко

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Бразильский писатель и поэт Пауло Коэльо заявил, что никогда не записывал видеоролик в поддержку кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Об этом он написал в своем твиттере.

В своем твите Коэльо подчеркнул, что даже если ему Тимошенко «нравится как личность», украинская политика не является «его делом».

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В агентстве УНИАН пояснили, что ролик с участием писателя был показан 22 января во Дворце спорта на съезде партии «Батькивщина», на котором Тимошенко выдвинули в президенты. В обращении Коэльо якобы говорил, что Тимошенко «способна преодолевать трудности и может управлять страной», однако происхождение этого видео неизвестно.

Ранее сообщалось, что Тимошенко выдвинула свою кандидатуру на пост президента Украины.